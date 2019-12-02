محمد بن راشد ومحمد بن زايد وولي عهد السعودية يشهدون «جائزة الاتحاد للفــورمولا 1»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2019»، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام والشيوخ.

وشهد ختام المنافسات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. كما حضر الفعاليات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، والسلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، وأرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وإبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف، وروستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ومسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، والأميرة شارلين أميرة موناكو، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، محافظ حولي في دولة الكويت، وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، والملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، وجيمس ألكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق، ورئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان، كريم ماسيموف، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس مجلس الأمة في دولة الكويت، مرزوق الغانم، ووزير ديوان البلاد السلطاني في سلطنة عمان، خالد بن هلال بوسعيدي، ووزيرة السياحة في جمهورية مصر العربية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب في جمهورية أذربيجان، آزاد رحيموف، ورئيس النادي الرياضي الرئاسي في جمهورية بيلاروسيا، ديمتري لوكاشينكو، والنائب الاتحادي في مجلس النواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في برلمان جمهورية البرازيل الاتحادية، إدواردو بولسونارو، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة انفستكورب العالمية، محمد محفوظ العارضي، وعدد من ضيوف الدولة والمسؤولين، وجمهور من محبي هذه الرياضة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2019»، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019، بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وتمكن البريطاني، لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، من الفوز في جولة أبوظبي «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - 2019».