الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي المصري عن موافقة الجهات الأمنية في بلاده على حضور 7000 متفرج لمباراة «الدراويش» أمام الجزيرة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 23 الجاري، على استاد الإسماعيلية.

بيرغ

هنأ لاعبو فريق العين زميلهم السابق، السويدي ماركوس بيرغ، بعد تسجيله هدفاً مع منتخب بلاده في شباك إسبانيا في التصفيات الأوروبية، المنتهية بالتعادل 1-1، وعلقوا بعبارات التهنئة على صورة نشرها اللاعب في حسابه على «إنستغرام».

لجنة

يخشى رئيس لجنة مهمة، التحدث لوسائل الإعلام، ويتهرب من أسئلة الصحافيين على الرغم من المشكلات التي تواجهها لجنته حالياً، علماً بأن الرئيس السابق للجنة كانت تربطه بالصحافيين علاقة جيدة، ويتحدث للإعلام بشفافية عالية في الأمور التي تخص اللجنة.

حكم

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة رشحت الحكم يحيى الملا (34 عاماً) لنيل الشارة الدولية في التحكيم بديلاً للحكم الدولي، سلطان المرزوقي، حتى لا تفوته فرصة الاختيار للحصول على الشارة.