أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي

المصدر: سيد مصطفى ووام - دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، أمس، فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أروقة المعرض المصاحب للفعالية الذي يضم 52 منصة من كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والرياضة التي تمثل 36 دولة، تعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة.

وقام سموّه، يرافقه نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، بتكريم الوزراء والعلماء وأبطال العالم من المتحدثين الرئيسين في المؤتمر، وهم: وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا هاكوب ارشاكيان، أشهر صانع روبوتات في العالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس البروفيسور مارك رايبرت، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي البروفيسور كرستيان جوتمان، بطل العالم في تسلق قمم الجبال فيكا جوستافسون، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو ريجن ماتشادو، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية كولن ويبستر، وبطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة ستيفان أودي.

حضر الافتتاح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد القطامي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، والقائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، ورئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الدكتور عبدالله الكرم، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والأمناء العامون للمجالس الرياضية بالدولة، وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر خمس جلسات، حيث تحدث في الجلسة الأولى التي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي والمجتمع كل من د. جوليان جولد عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، وشين زوهي مدير عام مكتب مدينة جينكدو الصينية، اللذين استعرضا تجربة مدينتيهما في تطوير وابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في شتى مجالات الحياة، خصوصاً في الجانب الرياضي.

كما تحدث نجم كرة القدم زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في الجلسة الخاصة من المؤتمر، التي حملت عنوان «النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة»، وشاركه في الحوار فيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال الذي استعرض مستقبل رياضات التحدي، وتحدث أيضاً في الجلسة ستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة الذي ناقش مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي.

وقدّم وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، عرضاً عن تجربة دولة الإمارات في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي».

من جانبه، استعرض وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا هاكوب ارشاكيان، تجربة أرمينيا مع الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الخبيران كريستيان جوتمان ومارك رايبرت خططتهما لإنتاج روبوتات متطورة جداً يمكن الاستفادة منها في المجال الرياضية. وقال البروفيسور الخبير كريستيان جوتمان الذي يُعد أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات في العالم، إنهم يخططون لصناعة روبوتات يمكنها التغلب على أفضل الفرق الرياضية البشرية في كرة القدم مثل ريال مدريد وبرشلونة في عام 2050.

من جانبه، قال البروفيسور مارك رايبرت أشهر صانع روبوتات في العالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات، إنه يخطط لصناعة روبوت يمكنه ممارسة رياضة كرة الطاولة والتغلب على أبطال العالم في هذه الرياضة، وذلك خلال الجلسة التي تحمل عنوان «استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي».

وتحدث خلال الجلسة الرابعة دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريكس الأميركي، الذي استعرض تجربة نادي دالاس مافريكس لكرة السلة. كما استعرض درخان آكر رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة نادي غلطة سراي تجربة النادي في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

كما تحدث براين بالكومبي المدير التنفيذي لسباقات السيارات ذاتية القيادة «روبو ريس» عن الرياضات الحديثة، وشارك في الجلسة ساكي تاسوديس مدير عام شركة «ساب» الألمانية للتقنيات الإلكترونية.

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