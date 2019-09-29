العين والوحدة وشباب الأهلي في صدارة بطولة التسامح للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، بطولة التسامح للجوجيتسو، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين.

شارك في منافسات اليوم الثالث مئات اللاعبين المواطنين والمقيمين بالدولة، في البطولة التي تعد من أهم إضافات بطولات الجوجيتسو المحلية للموسم الرياضي 2019-2020. وتمكن لاعبو نادي العين للجوجيتسو من تحقيق المركز الأول، بعد حصولهم على 1384 نقطة، فيما حل الوحدة بالمركز الثاني برصيد 1381 نقطة، وشباب الأهلي بالمركز الثالث برصيد 1015 نقطة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، في تصريحات صحافية: «أتاحت لنا بطولة التسامح للجوجيتسو التعرف إلى جيل صاعد وموهوب، يتمتع برصيد وافر من المهارة والكفاءة، ما سيشكل نواة للمنتخب الوطني، الذي تعقد عليه آمال عريضة لاعتلاء منصات التتويج العالمية، وشكلت البطولة إضافة مميزة لأجندة الموسم الرياضي الجديد، وأسهمت في تعزيز وتطوير مستوى اللاعبين الناشئين».