محمد بن زايد يستقبل وفد البرنامج الصيفي للجوجيتسو ومنتخب الإمارات الفائز ببطولة آسيا الرابعة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفداً من برنامج «محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو»، الذي يستهدف أبناء مخيم مريجب الفهود للاجئين السوريين في الأردن، ولاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو، الفائزين ببطولة آسيا الرابعة التي استضافتها منغوليا، خلال شهر يوليو الماضي.

وهنأ سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني بهذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف إلى انجازات أبناء الإمارات الرياضية إقليمياً وعالمياً، معرباً سموه عن فخره واعتزازه بأدائهم المتطور ومهاراتهم العالية والمستوى التنافسي المشرف الذي أظهروه خلال البطولة.

وأعرب سموه عن سعادته بتزايد الإقبال الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل الطلبة والطالبات، وحرصهم على اكتساب المهارات الأساسية للدفاع عن النفس، وتعلمهم مبادئ هذه الرياضة التي تقوم على أسس الانضباط والتركيز والقيادة والصبر والتحمل والعمل ضمن الفريق، ما يسهم في بناء أجيال قوية مؤهلة صحياً وبدنياً ونفسياً، وينعكس على سلوكهم ومجتمعاتهم.

وأكد سموه أهمية تسخير الرياضة في خدمة القضايا الإنسانية والتنمية، وتوفير ظروف حياة أفضل للمستهدفين، وتقديم خدمات نوعية متميزة لهم، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في بناء مستقبلهم.

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين يوليهما سموه للقطاع الرياضي في الدولة، خصوصاً رياضة الجوجيتسو التي تسهم في بناء وتكوين شخصية النشء، وغرس القيم الإيجابية فيهم، مثل الشجاعة والمبادرة والثقة بالنفس والعمل بروح الفريق والقدرة على القيادة. حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

يذكر أن منتخب الإمارات نال لقب البطولة الآسيوية بحصده 11 ميدالية، منها أربع ذهبيات وفضية وست برونزيات.

أما برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو، الذي يهدف إلى تعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة والصبر والقدرة على التحمل، فيقام في مخيم مريجب الفهود للاجئين في الأردن، بالتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة بالمز الرياضية.

ويشرف على تنفيذ البرنامج 25 مدرباً ومدربة من حاملي الحزام الأسود، الحاصلين على أعلى الشهادات الدولية في التدريب، رشحتهم شركة بالمز الرياضية ــ الذراع الفنية للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو ــ التي تكفلت بتوفير مختلف أدوات ووسائل الدعم اللوجيستي لإتمام المشروع، ويتضمن البرنامج التدريبي 12 حصة مختلفة على مدار أربعة أسابيع، تشمل كل واحدة منها عدداً من الفنون والمهارات.

وينفذ المشروع تزامناً مع معسكر محمد بن زايد الصيفي لتدريب البنين والبنات على فنون ومهارات رياضة الجوجيتسو، في أكثر من 40 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، خلال المرحلة من 14 يوليو وحتى 21 الجاري، من ضمنها أربعة أسابيع في مخيم مريجب الفهود بالأردن.

ولي عهد أبوظبي يؤكد أهمية تسخير الرياضة في خدمة القضايا الإنسانية والتنمية.

منتخب الإمارات نال اللقب الآسيوي بحصده 11 ميدالية.. منها 4 ذهبيات وفضية و6 برونزيات.

برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو يهدف إلى تعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة.