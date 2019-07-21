عبدالمنعم الهاشمي: إنجازات أبطال الجوجيتسو ليست مفاجأة

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، أبطال وبطلات الإمارات على الإنجاز الكبير الذي حققوه في بطولة آسيا بمنغوليا، واحتفاظهم بالصدارة القارية بمجموع 11 ميدالية ملونة، وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو، مؤكداً أن هذا الدعم وراء كل الإنجازات التي تحققها المنتخبات في كل المحافل، كما أشاد بالتنظيم الرائع والاستضافة المميزة للبطولة من جانب دولة منغوليا، وبالجهد الكبير من اللجنة المنظمة، التي أسهمت في نجاح المنافسات، وأخرجتها في أفضل صورة في ظل مشاركة 21 دولة من القارة الصفراء.

وقال الهاشمي: «قلتها كثيراً من قبل وأكررها من جديد اليوم أن أبناء الإمارات مبدعون عندما يحصلون على الفرصة والدعم، وما حققته بعثة الإمارات في بطولة آسيا بمنغوليا خير دليل على ذلك، ومكاسبنا لا تتوقف فقط على الميداليات التي تحققت، ولا على النقاط التي حصل عليها لاعبونا في التصفيات المؤهلة للألعاب العالمية بأميركا 2021، لكنها أعطتنا مؤشراً إيجابياً بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن دول آسيا إذا كانت تتقدم بسرعة في تطوير الجوجيتسو، فإننا أيضاً في الإمارات نتطور ونرتقي بسرعة أكبر، ونحافظ على القمة القارية، كما أننا تأكدنا من أن برامجنا لنشر وتطوير اللعبة، وتأهيل الأبطال من المراحل السنية المبكرة هي الأفضل في آسيا، ومع ذلك نحن نقول دائما إننا مازلنا في بداية الطريق، وإن المطلوب منا أكثر في المراحل المقبلة».

المنتخب احتفظ بالصدارة القارية بمجموع 11 ميدالية ملونة.