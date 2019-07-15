23 لاعباً في بعثة الجوجيتسو المشاركة في «آسيوية منغوليا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توجهت بعثة منتخب الجوجيتسو إلى منغوليا، أمس، للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الرابعة للجوجيتسو، التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 21 الجاري.

وتضم بعثة الإمارات 23 رياضياً من خمسة أندية هي: العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس وفريق 777.

وفقاً للجنة المنظّمة، من المتوقع أن تقدم بطولة آسيا للجوجيتسو في دورتها الرابعة مستويات غير مسبوقة من المنافسة، حيث يشارك في البطولة 349 لاعباً من 21 دولة آسيوية، ما يشير إلى تزايد حضور وشعبية هذه الرياضة في القارة الصفراء.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي الشامسي: «تحتل بطولة آسيا للجوجيتسو موقعاً مميزاً ضمن أجندة الرياضة العالمية، كما تمثل تحدياً حقيقياً للاعبي الإمارات الذين يستهدفون من خلالها تحقيق أكبر عدد من الميداليات، وهم على أتم الاستعداد الذهني والبدني للذهاب بعيداً في المنافسات»، ونوّه الشامسي بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الحكيمة للدولة للاعبي الإمارات، وإتاحة المناخ الأمثل الذي يمكنهم من رفع اسم الدولة عالياً في المحافل القارية والعالمية.

وتابع: «تتألق نسخة هذا العام من البطولة بمشاركة مجموعة واسعة ومتنوّعة من الرياضيين، ما يبيّن اتساع شعبية الجوجيتسو في آسيا، ويعزز سماتها الشمولية، كما يوضح الأثر الذي تتركه قيم الجوجيتسو». ويعتبر المنتخب الوطني للجوجيتسو الرابع من حيث عدد اللاعبين بين المنتخبات المشاركة بعد منغوليا (92 لاعباً)، وتايلاند (59 لاعباً)، وتايبيه الصينية (33 لاعباً).