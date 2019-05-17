الشامسي: رهاننا على العنبري كان في محله

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الشامسي، أن رهانهم على مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري كان في محله ولم يخيب ظنهم فيه، كونهم كانوا يعرفون قدراته كمدرب، مشيراً في تصريحات صحافية الى أن الفريق حقق ما تم التخطيط له وهو لقب الدوري، لافتاً الى أنه بخصوص طموحاتهم للموسم المقبل، فإن لديهم استراتيجية عمل موضوعة لمدة ثلاث سنوات كان في مقدمتها أن يكون الفريق في الموسم الحالي منافسا على اللقب أو على الأقل ضمن الأربعة الأوائل، ليحقق المركز الأول بجدارة. وقال انهم يسعون لاستقطاب عناصر متميزة تساعد الفريق في تدعيم خطوطه، وإيجاد البدائل المناسبة في بعض المراكز.

وأضاف: «ثقتنا بالعنبري لم تأتِ من فراغ، ونشكر جميع اللاعبين سواء كانوا مواطنين أو أجانب على الجهد الذي قدّموه».

وشدد الشامسي على ان التناغم والعمل بسلاسة بين أعضاء المنظومة داخل النادي، على مستوى جميع الشركات التابعة له، قادا الى تحقيق النجاحات في جميع الألعاب.