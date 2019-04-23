زايد الشبيسي: حققت حلماً انتظرته 3 سنوات في الجوجيستو

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

حقق لاعب نادي الشارقة، زايد سيف الشبيسي، حلماً كان ينتظره منذ ثلاث سنوات، عندما بدأ في ممارسة رياضة الجوجيستو، وأحرز الميدالية الذهبية للحزام الرمادي في وزن 34 كيلوغراماً في فئة الناشئين، ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

ويشارك الشبيسي في «عالمية أبوظبي للمحترفين» للمرة الثانية، ويبلغ من العمر 12 عاماً، ويدرس في الصف السابع الأساسي.

وقال زايد لـ«الإمارات اليوم»، بعد استلامه الميدالية الذهبية من الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان: «لا أستطيع وصف سعادتي بالفوز بالميدالية الذهبية لوزن 34 كيلوغراماً لفئة الحزام الرمادي، التي انتظرتها منذ ثلاث سنوات عندما بدأت في ممارسة اللعبة، وهذه الميدالية هي التي ستمهد الطريق لوجودي ضمن اللاعبين الذين يحظون بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأب الروحي للعبة، وهذا اللقاء أنتظره منذ عامين، بعد أن كنت أتمناه في الموسم الماضي، لكن التوفيق لم يحالفني للفوز، وصممت على تحقيق هذا الأمل في الموسم الحالي، وخضت برنامجاً تدريبياً قوياً، بإشراف مدربي في نادي الشارقة، البرازيلي جونيور، الذي أكد لي أن الفوز بالميدالية الذهبية للحزام الرمادي ليس صعباً إذا اجتهدت في التدريبات، وركزت جيداً في كيفية استغلال نقاط الضعف في المنافسين».

وأضاف «خضت خمس مباريات غاية في الصعوبة من أجل تحقيق الحلم بالفوز بهذه الميدالية، كانت آخرها أمام لاعب نادي الوحدة خليفة الكلباني، اللاعب القوي الذي يملك خبرة جيدة، وتمكنت من الفوز عليه بعد مباراة ساخنة، وأحرزت الميدالية الذهبية».

وتابع زايد سيف أن شقيقه الأكبر ماجد هو من شجعه على ممارسة رياضة الجوجيستو، والتحق بنادي الشارقة الذي يلعب له شقيقه، ومنذ هذا التاريخ وهو يأمل أن يصل إلى منصات التتويج، مؤكداً أن شقيقه ماجد (17 عاماً) شارك في بطولة العام الماضي، ولم يستطع المشاركة هذا العام لارتباطه بالدراسة في الكلية العسكرية.

وقال «أثناء المباراة النهائية كانت عيني على والدي وابن عمي سعيد، اللذين كانا يجلسان في المدرجات، ويتابعان المباراة، ويقومان بالهتاف، وتشجيعي بصوت مرتفع، وهذا رفع كثيراً من روحي المعنوية، وزاد من حماسي وإصراري على تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية والتي أهديها لهما، كما أهديها لوالدتي وشقيقي ماجد، صاحب الفضل فيما وصلت إليه من مستوى أهلني لتحقيق المركز الأول».

وأكد زايد سيف أنه يتدرب لمدة ساعتين يومياً من أجل الارتقاء بمستواه، سعياً للفوز بفرصة الانضمام للمنتخب الوطني وتمثيله في المحافل الدولية، خصوصاً بطولة العالم، ومواجهة مشاهير اللعبة، مشيراً إلى أن هدفه الأكبر في المستقبل هو الحصول على الحزام الأسود، وهذا الهدف سيعمل على تحقيقه يوماً ما.

ووجه زايد سيف الشكر إلى والدته ووالده وشقيقه ماجد على دعمهم له طوال الفترة الماضية التي سبقت بطولة أبوظبي العالمية، ووقوفهم بجانبه حتى تحقق حلم الفوز بالميدالية الذهبية.

عبدالله بن محمد: أبوظبي «عاصمة الجوجيتسو»

أكّد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو وصانعة القرار، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، بل شمله اهتمام وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتفاصيل اللعبة كافة.

وقال في تصريحات صحافية إن حصول بنات الإمارات على 105 ميداليات حتى الآن في عالمية أبوظبي للجوجيستو يؤكد أننا نمتلك قاعدة ذهبية تصقلها السنوات بالخبرات والتحدي الكبير.

وأضاف «الدولة وعاصمتها أبوظبي أصبحت رقماً صعباً في استضافة كبرى الأحداث الدولية، وتأتي عالمية أبوظبي استكمالاً لهذا النهج، ولاشك أن الجميع تغمره السعادة، سواء مسؤولين أو أسر، عندما يتوّج لاعبونا ولاعباتنا بالمراكز الأولى، ما يبرهن على أننا نمتلك جيلاً ذهبياً».

اتحاد الجوجيتسو يبحث خطط الإعداد للمونديال والآسياد

قرر مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو في اجتماع، أمس، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد اللعبة، وحضور جميع الأعضاء، تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية 2020 في نسختها الـ12، برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، على أن تبدأ اللجنة في الإعداد للبطولة بعد انتهاء منافسات النسخة الـ11 المقامة حالياً وتستمر حتى 26 أبريل الجاري.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، فهد علي، في تصريحات صحافية بعد الاجتماع: «تم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية والقارية المقبلة، وخطط الإعداد لها، وأولها بطولة آسيا التي تقام في منغوليا خلال يوليو المقبل، وبطولة العالم للشباب والرجال في نوفمبر المقبل بأبوظبي، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين 2022، وتكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد مسؤول الأندية يوسف البطران بإعداد أجندة الموسم الجديد، التي تشمل البطولات المحلية والدولية كافة، ومعسكرات إعداد المنتخبات الوطنية، والإعداد لاجتماع الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي سيعقد بصالة مبادلة أرينا على هامش النسخة الـ11 لبطولة أبوظبي العالمية يومي 26 و27 أبريل الجاري».

- الشبيسي يبلغ

من العمر 12 عاماً،

ويدرس في الصف

السابع الأساسي.