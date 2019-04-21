مريم آل علي: شباب الأهلي بدأ «الجوجيتسو» بلاعبتين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قالت لاعبة فريق شباب الأهلي للجوجيتسو، مريم آل علي، التي تشارك في النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي انطلقت منافساتها أمس، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، إن فريقها بدأ ممارسة لعبة الجوجيتسو بلاعبتين اثنتين فقط منذ عام ونصف العام، عندما قرر النادي إدخال اللعبة ضمن أنشطته الرياضية، والآن وصل عدد اللاعبات اللاتي يمثلن النادي في اللعبة إلى أكثر من 20 لاعبة، بفضل اهتمام الإدارة الساعية لانتشار اللعبة وتكوين قاعدة عريضة من الممارسات، وتمثيله في المحافل الرياضية كافة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرة إلى أن اللعبة غيرت مسار حياتها.

وقالت مريم آل علي التي تلعب في فئة الحزام الأبيض لوزن 70 كيلوغراماً لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ تكوين فريق شباب الأهلي للبنات منذ عام ونصف العام تقريباً، وكنا في البداية لاعبتين فقط أنا وزميلتي فاطمة المهيري، وانضمت إلينا لاعبتان أخريان، ثم بدأ العدد يتزايد تدريجياً إلى أن زاد على 20 لاعبة في الوقت الحالي، وأصبح هناك فريق مكتمل للبنات يمثل شباب الأهلي ويشارك في جميع البطولات المحلية، ويحقق المراكز الأولى في مختلف الأوزان والأحزمة والأعمار السنية».

وأضافت: «أتطلع إلى اللحظة التي أحصل فيها على الحزام الأسود، وهو حلم كل لاعب ولاعبة يمارس اللعبة، والآن أنا حاصلة على الحزام الأبيض، وأتمنى إضافة نقاط لي من خلال مشاركتي في النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حتى أتمكن من الحصول على الحزام الأزرق، ثم بقية الأحزمة البنفسجي والبني وصولاً إلى الحزام الأسود».

وأشارت مريم آل علي إلى أن البرازيلية دانيالا التي تقوم بتدريبها في نادي شباب الأهلي حريصة على تنفيذ برنامج تدريبي يومي مكثف لفريق النادي من أجل الارتقاء بمستواه، وتأهيله للمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية، لدخول المنافسة القوية في صدارة اللعبة محلياً مع أندية الوحدة والجزيرة والعين، والدفع بأكبر عدد ممكن لتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية والقارية. وقالت «أحرص على التدريب اليومي لأكثر من ساعتين للوصول إلى أفضل مستوى ممكن فنياً وبدنياً، خصوصاً أنني أسعى للمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية في الفترة المقبلة».

وأثنت مريم على الجهود التي بذلها مدربها السابق البرازيلي فابيانو ومن قبله الليبي خيرالله محمد، الذي يقوم بالتدريب بجانب اللعب، وتمثيل فريق شباب الأهلي للرجال في إعدادها وتنمية قدراتها الفنية، وتعليمها مبادئ اللعبة الأساسية.

كما أثنت على جهود أسرتها في توفير كل متطلباتها واحتياجاتها حتى أصبحت إحدى اللاعبات الأساسيات في فريق شباب الأهلي، وقالت «أسرتي تقدم لي كل الدعم ويحرص أفرادها على متابعة تدريباتي ومبارياتي، أنا وشقيقتي فاطمة التي تمثل فريق النادي في فريق الأطفال تحت ست سنوات، كما أنني أكثر سعادة بحرص أصدقائي على متابعتي، وأن أشارك في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين».

وشاركت مريم آل علي أمس في منافسات الدور قبل النهائي للحزام الأبيض في وزن 70 كيلوغراماً، وخسرت أمام زميلتها في نادي شباب الأهلي فاطمة المهيري، التي تأهلت للمباراة النهائية.

البطران: النسخة 11 علامة فارقة في تاريخ البطولة

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، أن النجاحات التي حققتها بطولة أبوظبي العالمية، البطولة الأبرز في عالم اللعبة في العالم، في النسخ العشر الماضية؛ عززت من مكانة الحدث العالمي، مشيراً الى أن الانطلاقة جاءت مبشرة، خصوصاً في ظل التغيرات الفنية التي أدت الى اختيار العناصر الأفضل في جميع منافسات البطولة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت منذ اليوم الأول مستويات فنية عالية في نزالات الصغار تحت 10 سنوات بين لاعبي ولاعبات الحزام الابيض وبطولة الباراجوجيتسو، وهذا يؤكد أن البطولة في تطور مستمر من جميع النواحي، خصوصاً المستوى الفني، باعتبارها الاكبر في جذب نخبة نجوم اللعبة في العالم».

وأضاف: «أعتقد أن النسخة 11 من البطولة ستكون حدثاً كبيراً وعلامة فارقة في تاريخ البطولة، ونتوقع أن تشهد نقلة نوعية في المستويات الفنية، خصوصاً أنها تشهد مشاركة نخبة أبطال العالم، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على البطولة وعلى لاعبينا الذين يثبتون كل يوم تطورهم فنياً، خصوصاً على مستوى الحزامين الأسود والبني».