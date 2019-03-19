فوز سيدات السعودية لكرة السلة على الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

نجح منتخب السعودية للسيدات لكرة السلة في الفوز على نظيره منتخب دولة الكويت (16 - 10)، ضمن منافسات المجموعة الثانية في أول مشاركة رسمية له في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي. ويُشرف على المنتخب السعودي رجاء الحموري، والمساعدتان بشاير الحربي ومعالي العبدلي. وضمت التشكيلة اللاعبات: سندس خياط، فاطمة الشهري، حنين سعد، خلود الأحمدي، ضاوية الصحبي، سامية صديق، هالك صديق، هدى صديق، عالية أبوالعلاء، وفهدة بنت فهد.

وقال المدير الفني لفريق الكويت، مصطفى حسونة، إن الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق وضغط المباريات كان له التأثير الكبير في أداء اللاعبات.