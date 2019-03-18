مهرجان أبوظبي يدعم مواهب أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أحيت الفرقة الموسيقية للأولمبياد الخاص في كوريا، أمس، حفلاً جسد شعار الدورة الـ16 من مهرجان أبوظبي «ثقافة العزم» على مسرح قصر الإمارات، احتفاء بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019. حضر الحفل مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس، ورئيس الأولمبياد الخاص تيموثي شرايفر، والرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي بيتر ويلر. وعبّرت هدى إبراهيم الخميس عن اعتزازها بتنظيم فعالية «معاً للاندماج»، بالتعاون مع مهرجان الفنون الخاص في كوريا، لما تمثله هذه الفعالية من موقف داعم لاندماج أصحاب الهمم في المجتمع.