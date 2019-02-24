الوصل يحتفظ بعبدالله جاسم حتى 2023

أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد اللاعب الشاب، عبدالله جاسم، ليستمر مع «الإمبراطور» حتى 2023. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عبدالله جاسم وقّع على عقد جديد، قبل مغادرة بعثة «الفهود»، أمس، إلى جدة لمواجهة الأهلي السعودي، غداً، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

يذكر أن الوصل اكتفى بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام الأهلي في لقاء الذهاب على استاد زعبيل السبت الماضي، ويسعى الفريق إلى تحقيق التأهل على أرض جدة، رغم صعوبة المهمة، مستعيناً بنتائجه الرائعة في المسابقة، حيث سبق له الإطاحة بفريقين كبيرين، هما الاتحاد السعودي والأهلي المصري.