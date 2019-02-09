فتيات الإمارات يتألقن في «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة التحدي للجوجيتسو، التي خصصت للبنات تحت سن الـ18 في مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث تألقت فتيات الإمارات في منافسات استثنائية حماسية أثبتن فيها جدارتهن وقدرتهن على تحقيق الانتصارات.

وجاء المشهد رائعاً بمشاركة أكثر من 800 لاعبة، من فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق تحت سن 18 سنة من المواطنين والمقيمين في البطولة، التي تعد من ضمن أهم وأقوى بطولات الجوجيتسو المحلية للموسم الرياضي 2018-2019.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة حضور الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو.

800

لاعبة يشاركن في

منافسات اليوم

الثاني من بطولة

التحدي للجوجيتسو.