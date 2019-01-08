أحمد بن محمد: المبدعون يسهمون في تمكين فئات المجتمع وتعزيز مكانة الرياضة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركين في ملتقى الإبداع الرياضي الـ10، الذي تنظمه الجائزة اليوم بشعار «تجارب رياضية إبداعية»، ويتحدث فيه نخبة من الفائزين بمختلف فئات الدورة الـ10 للجائزة الأكبر في العالم من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وقال سموه: «ونحن نحتفل في عموم الوطن بجهود وإسهامات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي قدمها للوطن خلال 50 عاماً، يشرفنا أن نواصل السير على نهجه، وتحقيق رؤيته في نشر ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في العمل الرياضي، وتكريم المبدعين الذين يعدون من أهم المكتسبات لأوطانهم، ويسهمون بجهودهم في تمكين فئات المجتمع، وتعزيز مكانة الرياضة ودورها في إسعاد الشعوب».

وأضاف سمو رئيس الجائزة «نرحب بالمبدعين الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة، الذين سيستعرضون في ملتقى الإبداع العاشر تجاربهم الإبداعية، ويتحدثون عن كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها، وطريقهم لتحقيق الإنجازات لهم ولأوطانهم، كما نتمنى للعاملين في قطاعنا الرياضي الاستفادة من هذه التجارب الإبداعية، والتحاور مع أصحابها لتحقيق هدف تنظيم الملتقى، وهو نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي، والتعريف بالتجارب الإبداعية، والعمل على توفير بيئة تشجع الإبداع والابتكار والتميز في العمل الرياضي كفكر ومنهاج عمل، وتحفيز رياضيينا وإداريينا ومؤسساتنا على التميز في الإنجازات والإبداع فيها».

يذكر أن الجائزة لا تكتفي بتكريم المبدعين الرياضيين فحسب، والاحتفاء بهم في كل عام، بل تسعى أيضاً من خلال الندوات وملتقى الإبداع السنوي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز في العمل الرياضي، وقد أصبح ملتقى المبدعين حدثاً أساسياً، ومنصة لنشر التميز والفكر الإبداعي، حيث تتم دعوة منتسبي القطاع الرياضي في الدولة لحضور جلساته، كما يتم بث الجلسات عبر قناة دبي الرياضية إلى المشاهدين في الوطن العربي، وإلى كل مكان من أجل تعميم الفائدة من هذه الجلسات، وتحفيز العائلات على مشاهدة الجلسات والتأثر بها، وحث أبنائهم على ممارسة الرياضة والتميز فيها، وصولاً إلى التألق وتحقيق الإنجازات التي تؤهلهم للفوز بالجائرة مستقبلاً، والمشاركة في ملتقى الإبداع الرياضي.

يبدأ التسجيل للملتقى الساعة التاسعة صباحاً، وتبدأ الجلسة الأولى في الساعة 10 صباحاً، وتحمل عنوان «تجارب مؤسسية مبدعة»، وسيتحدث فيها ممثلون عن المؤسسات الفائزة، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي - المؤسسة المحلية، الاتحاد الدولي للمصارعة - المؤسسة العالمية، اللجنة البارالمبية اليابانية - المؤسسة العالمية البارالمبية.

وتبدأ الجلسة الثانية في الساعة 11، وتحمل عنوان «تجارب رياضية»، ويتحدث فيها أسامة الشعفار، الفائز بفئة الإداري المحلي، ود. مبارك السويلم الفائز بفئة الإداري العربي، ونادية عبدالحميد (مصر) المدرب العربي.

أما الجلسة الثالثة فتبدأ في الساعة 12:15، وتحمل عنوان «تجارب شبابية»، ويتحدث فيها أبطال الدورة الأولمبية للشباب في الأرجنتين: عمر المرزوقي (الإمارات)، فاطمة الزهراء (المغرب)، أحمد الجندي (مصر)، محمد عسيري (السعودية).

وسيتم خلال الملتقى تكريم شركاء الدورة الـ10 للجائزة من المؤسسات الوطنية والعربية، التي أسهمت بدعم جهود الجائزة لتطوير القطاع الرياضي الإماراتي والعربي، وترسيخ ثقافة الإبداع في العمل الرياضي.

الجلسات الـ 3

- الجلسة الأولى (الساعة 10) بعنوان «تجارب مؤسسية مبدعة».

- الجلسة الثانية (الساعة 11) بعنوان «تجارب رياضية».

- الجلسة الثالثة (الساعة 12:15) بعنوان «تجارب شبابية».