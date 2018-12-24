اتحاد الجوجيتسو يدعم بلقيس الهاشمي في «الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا اتحاد الجوجيتسو لاعبي وجمهور رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة للتصويت للاعبة بلقيس عبدالكريم الهاشمي، لدعم ملف ترشيحها ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في دورتها العاشرة عن فئة «أفضل رياضي ناشئ محلي».

وأطلق الاتحاد حملة دعم واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، بهدف تكثيف حضورها وتعزيز إمكانات فوزها، حيث حققت إنجازات عالمية كبيرة، ووصلت بها إلى أهم المحافل الرياضية الدولية، بعد حصولها على ذهبية بطولة العالم لأشبال الجوجيتسو تحت الـ15 في مونتينيغرو.

وتأهلت اللاعبة بلقيس عبدالكريم مع ستة لاعبين ولاعبات ناشئين ضمن الفئة التقديرية لنيل الجائزة، وسيتم حسم الترتيب النهائي عبر التصويت سواء من خلال قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز S1، على الرقم 5152 لحاملي خطوط «اتصالات»، ورقم 1000 لحاملي خطوط «دو»، حيث سيستمر التصويت لغاية 31 ديسمبر، وسيعقد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين يوم 9 يناير.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال والمالية في اتحاد الجوجيتسو محمد حسين المرزوقي: «يغمرنا شعور بالفخر والاعتزاز بإنجازات اتحاد الإمارات للجوجيتسو المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي مقدمتها بناء جيل إماراتي قوي وواعد، يملك القدرة في الحفاظ على مكتسبات الحاضر، والمساهمة في بناء الحضارة لدولتنا الغالية، التي باتت اليوم نموذجاً للتسامح والتعايش والعطاء والإبداع. ويأتي ترشح اللاعبة المبدعة بلقيس للفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي تكليلاً لجهود الاتحاد ومصدر فخر لنا ولزملائها ولمجتمع الجوجيتسو الإماراتي بالكامل».