نجيب مديراً لقنوات أبوظبي الرياضية

قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام أمس، تعيين محمد نجيب مديراً عاماً لقنوات أبوظبي الرياضية، خلفاً ليعقوب السعدي. وقال محمد نجيب لـ«الإمارات اليوم»: «أتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام نورة الكعبي، وإلى المدير العام علي بن تميم على هذه الثقة الكبيرة، وعلى عودتي إلى هذا المكان من جديد، الذي ابتعدت عنه لعارض صحي».

وأضاف: «أتقدم بالشكر أيضاً إلى الزميل يعقوب السعدي على جهوده الكبيرة خلال الفترة التي أدار فيها قنوات أبوظبي الرياضية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن مسؤولي شركة أبوظبي للإعلام، وأن نحقق الإضافة المطلوبة لقنوات أبوظبي الرياضية في الفترة المقبلة».

إبراهيم الديب - أبوظبي