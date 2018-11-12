«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينضم إلى أسرة الجوجيتسو

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

أطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لعبة الجوجيتسو كرياضة رئيسة في النادي، وأخذ زمام الأمور بنشر اللعبة في بقية أندية إمارة الشارقة، بالتعاون بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لرياضة الجوجيتسو.

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في نادي الشارقة للغولف والرماية، وحضره الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو يوسف البطران، ومدير شركة بالمز الرياضية فؤاد درويش.

وقال عيسى هلال: «ندعم هذا البرنامج المهم، الذي يعزز رؤية مجلس الشارقة الرياضي لصناعة قيادات من خلال الرياضة، لما تتمتع به الجوجيتسو من مواصفات قيادية وذهنية».

من جهته، قال إحمد العويس إن اعتماد الجوجيتسو جاء بناءً على الشعبية الجارفة التي تتمتع بها اللعبة في أندية الشارقة.

من جانبه، قال يوسف البطران: «سعداء بانضمام نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى أسرة الجوجيتسو، ليصبح النادي رقم 16 بين أندية الدولة التي تُمارس الجوجيتسو، ونعوّل عليه كثيراً لكي يتمكن من دعم انتشار اللعبة بشكل مميز، ويسهم برفد المنتخبات الوطنية».