43 خدمة يقدمها جهاز «نبض الموارد البشرية» في مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي أكبر حزمة من الخدمات الذكية، التي يتم تقديمها للمنتسبين، من خلال جهاز جديد وشامل، يحمل اسم «نبض الموارد البشرية»، الذي تم تصميمه واختيار خدماته من قبل موظفي قسم الموارد البشرية في المجلس.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن هذا الجهاز يُسهم في تقديم 43 خدمة يحتاجها العاملون في المجلس على مدار الساعة، سواء كانت ضمن خطط العمل أو التقارير أو الوثائق والرسائل، والحصول على الموافقات وغيرها من الأمور الإدارية والمستندات الشخصية العديدة التي يتم الحصول عليها خلال أقل من 30 ثانية.

وأضاف البيان: يوفر الجهاز 16 عملية و27 خدمة في وقت واحد، كما يمكن اعتبار الجهاز بأنه أرشيف للمجلس والموظف، حيث يتضمن جميع التقارير والبيانات والوثائق وخطط الأداء.

وكان نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، قد أطلق العمل بهذا الجهاز خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الأخير، حيث أشاد بفكرة الجهاز وما يتضمنه من خدمات. وضم فريق العمل الذي صمّم الجهاز كل من: مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، صالح المرزوقي، وشيخة ربيع، وسارة الحاج.

وتقدم المرزوقي بالشكر إلى مطر الطاير، لدعمه وتوفير كل سبل النجاح لمنتسبي المجلس لمواكبة التطورات الحديثة في أساليب العمل، وابتكار النموذج المناسب لقطاعنا الرياضي، كما تقدم بالشكر إلى سعيد حارب، الذي يشجع المنتسبين على تقديم المبادرات الإبداعية، وتوفير بيئة عمل سعيدة للمنتسبين.

وقال المرزوقي «هذا الجهاز يقدم العدد الأكبر على الإطلاق من الخدمات، ويأتي إطلاقه في إطار جهود المجلس لتلبية احتياجات الموظفين طوال أيام الأسبوع، وساعات اليوم، وإنجاز الخدمات بدقة وسرعة، ورفع معدل السعادة والرضا الوظيفي.

وأوضح في تصريحات صحافية: هذا الجهاز يسهم في تقليل عدد الموظفين الذين يقومون بالأعمال اليومية وتزويدهم بالوثائق والمستندات، حيث يقوم الموظف بنفسه بإنجاز المعاملة المطلوبة، كما يقوم أيضاً بتحديث بياناته، وإضافة الوثائق الجديدة إلى ملفه الشخصي، من خلال عمليات بسيطة لا تستغرق إلا ثوان.