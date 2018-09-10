الهاشمي: دعم محمد بن زايد أساس نجاح «الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ثمّن اتحاد الجوجيتسو «الدور الريادي والملهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم اللامحدود للاتحاد، باعتباره الداعم الرئيس لما وصل إليه الاتحاد اليوم»، وقال رئيس الاتحاد، عبدالمنعم الهاشمي، إن «السبب الرئيس وراء تميز هذه الرياضة، ونجاحنا في دولة الإمارات، هو تميز الرجل الداعم لهذه الرياضة ومتابعته الحثيثة».

- أجمع الاتحاد على تجديد الثقة بالجهاز الفني للمنتخب، في أعقاب النجاح المبهر والإشادة العالمية بما قدمه المنتخب في الآسياد.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد، أمس، برئاسة الهاشمي، وحضور نائبه، محمد سالم الظاهري، وعضوي الاتحاد، العميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، والمدير التنفيذي، فهد علي الشامسي، ومدير إدارة الخدمات المساندة، طارق البحري، ومدير إدارة التسويق والمالية، محمد حسين المرزوقي، والقائم بأعمال الإدارة الفنية، عبدالله الزعابي، حيث أشاد المجلس بالنتائج المميزة لمنتخب الجوجيتسو في دورة الألعاب الأسيوية التي اختتمت أخيراً في جاكرتا.

وقال الهاشمي في بيان صحافي: «نجحت دولة الإمارات في الاستحواذ على الاهتمام الدولي، وريادة المشهد العالمي لرياضة الجوجيتسو، باستقطابها أغلب أبطال الجوجيتسو العالميين، ووصول أبنائها إلى منصات التتويج العالمية، ما يضع على عاتق الاتحاد مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل، وترسيخ حضور جيل محترف من اللاعبين القادرين على مواجهة أهم الأبطال العالميين، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية».

وأضاف الهاشمي، وهو رئيس الاتحاد الآسيوي أيضاً والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: «نجحنا الموسم الماضي في إعادة صياغة معايير البطولات العالمية المقبلة، ورفعنا من مستوى التحديات الدولية، وهو ما يعتبر في حد ذاته حافزاً أساسياً أمامنا لتبني المبادرات والمعايير والقرارات الجديدة، التي ستدعم مسيرتنا في مواصلة العمل وبناء الأجيال القادرة على النهوض بهذه الرياضة وتطوير تقنياتها وحضورها».

وناقش الاجتماع إنجازات الاتحاد في الموسم السابق، واعتماد أجندة الموسم الرياضي الجديد 2019/2018 التي ستتضمن عودة مختلف البطولات المحلية في كل أرجاء الدولة، وعلى رأسها بطولة كأس رئيس الدولة، وبطولة الشهيد، وبطولة أم الإمارات، علاوة على البطولات المحلية المقرر انعقادها على مستوى إمارات الدولة.

واعتمد برنامج بطولة كأس نائب رئيس الدولة، التي ستقام على مدى ثلاث جولات، على أن يتم تنظيم الجولة الثالثة والنهائية في دبي. كما ناقش مجلس الإدارة ميزانية الموسم الرياضي الجديد واعتمدها. كما وجّه رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة متكاملة لوضع أهداف متجددة ورؤية شاملة للسنوات الخمس المقبلة، وذلك برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري.

واعتمد الاتحاد بدء تطبيق برنامج فحص المنشطات في جميع البطولات المحلية على أجندة الموسم الرياضي 2019/2018، وإجراء فحص لكل اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولات من جميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج توعية مكثف.

واعتمدت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم بالسويد، ودورة الألعاب الشاطئية في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، ودورة الألعاب الآسيوية المقبلة المقررة في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الإدارة أجندة جولات بطولة أبوظبي جراند سلام.

ووجّه الهاشمي بالبدء في التحضيرات لعودة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ11، التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة أبوظبي بنهاية شهر أبريل 2019، على أن تستمر على مدار تسعة أيام، يختتمها حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشار الهاشمي إلى أن الاتحاد يعتزم تقديم البطولة هذا الموسم بحلة استثنائية، على ضوء النجاحات المتتالية التي حققتها النسخ السابقة، وبشكل يليق بمكانة البطولة التي تترسخ عاماً تلو الآخر على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وأجمع مجلس إدارة الاتحاد على تجديد الثقة بالجهاز الفني للمنتخب، وذلك في أعقاب النجاح المبهر والإشادة العالمية بما قدمه المنتخب من أداء استثنائي ومشرف في «آسياد» جاكرتا، خصوصاً أن أبطال المنتخب حصدوا تسع ميداليات من أصل 14 ميدالية للإمارات، والأهم من ذلك تمثيل دولة الإمارات بشكل لائق في محفل دولي يعتبر الأبرز من نوعه، حيث كان أبطال المنتخب الوطني محط إعجاب وتقدير واحترام جميع المشاركين بالبطولة، في خطوة تثبت نجاح مشروع الجوجيتسو واستمراريته ومستقبله الواعد.