بني ياس يضم البرازيلي روبسون لموسم واحد

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي روبسون دي باولا، على سبيل الإعارة، قادماً من نادي بوافيستا البرتغالي لمدة موسم واحد.

وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها أتمت التعاقد مع البرازيلي روبسون، لافتة إلى أنه سيلحق بمعسكر «السماوي» في هولندا، وأنه سينتظم في التدريبات فور وصوله، بعدما قام بتوقيع العقد رسمياً.

وأشارت إلى أن روبسون يعد تدعيماً جيداً لخط دفاع بني ياس، موضحة أنه يبلغ من العمر 24 عاماً، وسبق له خوض العديد من التجارب الاحترافية، أبرزها في باهيا البرازيلي.