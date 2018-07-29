«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق اليوم في طوكيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات في خمس مدن عالمية هي: طوكيو، ولوس أنجلوس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ولندن. ورصدت اللجنة المنظمة مبلغ 120 ألف دولار أميركي جوائز لهذا الحدث الذي ستشارك فيها 43 دولة من مختلف القارات. وستبدأ فعاليات اليوم بإجراءات الفترة الثانية والأخيرة للوزن التي ستستمر لمدة ساعة واحدة، يدخل بعدها اللاعبون في مرحلة الإحماء التي يتبعها انطلاق النزالات في صالة أوتا جيمنيزيوم التي تستضيف الحدث لأول مرة هذا العام، والتي تعد واحدة من أهم الصالات المغطاة في اليابان.

وستبدأ المنافسات بالحزامين البنفسجي والأسود، ثم بقية الأحزمة للرجال والسيدات الأبيض والأزرق والبني، أما نزال الأساطير الذي سيجمع بين الياباني دايسوكي أمازون سوجي، والبرازيلي فيتور شاولين ريبيرو، فسيقام في الثالثة من بعد الظهر على البساط الرئيس الذي يتوسط البُسط الثمانية، حيث توجد أربعة بسط على يمينه، و4 أخرى على يساره، وسيستمر لمدة 15 دقيقة، وسط اهتمام اعلامي عالمي نظراً لشعبية القطبين أمازون وريبيرو، حيث إن كليهما يملك رصيداً كبيراً من الإنجازات على بساط الجوجيتسو، وبُسط الألعاب القتالية المختلطة.

من جانبه، قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي، إن تلك الجولات جزء من استراتيجية أبوظبي لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة وحول العالم، مشيراً إلى أن البطولة بدأت قوية في عام 2015 لتستمر وتتوسع حتى أصبحت أقوى بطولة بنظام الجولات في العالم، وذلك من خلال إعداد المشاركين فيها، وقيمة اللاعبين المصنفين المرتبطين بها، والجماهير التي تتابعها حول العالم، والتي تقترب من 500 مليون متابع، فضلاً عن التنظيم الاحترافي والتحكيم الذي يعتمد دائماً على نخبة من أهم الحكام في العالم لإدارة فعالياتها، بالإضافة إلى فقرات الأساطير والنجوم والمشاهير.

فهد علي: الإمارات أكبر داعم للجوجيتسو في العالم

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، فهد علي الشامسي، أن اتحاد الإمارات أصبح أكبر داعم لتطوير لعبة الجوجيتسو في العالم بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجولة الأولى ستقام في طوكيو اليوم، والثانية في لوس أنجلوس على مدار يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، فيما ستكون الجولة الثالثة في ريو دي جانيرو أيام 16 و17 و18 نوفمبر من العام الجاري، بصالة كاريوكا أرينا، أما جولة أبوظبي فستقام في أيام 7 و8 و9 فبراير المقبل بصالة مبادلة أرينا، على أن تقام الجولة الأخيرة في صالة كوبر بوكس بلندن يومي 9 و10 مارس المقبل.

بعثة الإمارات تجتاز إجراءات الوزن الرسمية

أجريت أمس بنجاح إجراءات الوزن الرسمية بالمرحلة الأولى التي امتدت على مدار ساعتين في قاعة الإحماء بصالة أوتا جيمينزيوم، وقد أشرف عليها طاقم التحكيم الذي سيدير البطولة، وقد اجتاز أبناء الإمارات هذه الإجراءات بنجاح، وتسلموا بطاقات المشاركة، حيث تم توزيعهم كل في فئته، وتعرف كل لاعب منهم إلى منافسيه الذين سيواجههم. يذكر أن الإمارات ستمثل في هذا الحدث عبر 68 لاعباً ولاعبة في كل الفئات، معظمهم من أندية الوحدة والجزيرة والظفرة والشارقة.

14

لاعباً يمثلون الجزيرة في جولة طوكيو من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو.