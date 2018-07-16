رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون بوتين بنجاح تنظيم مونديال روسيا 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والامكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى الرئيس الروسي.