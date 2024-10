محمد صلاح يتعرض للضرب من مدافع تشيلسي.. ونونيز يتدخل لحمايته (فيديو)

تشاجر المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع البرتغالي ريناتو فيغا مدافع تشيلسي خلال مباراة الفريقين الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت انتصاراً ثميناً لكتيبة "الفرعون" 2-1، على استاد أنفيلد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديو يظهر فيه صلاح وريناتو في التحام من دون كرة خصوصاً أن الأخير حاول مضايقته مراراً خلال المباراة لإخراجه من الأجواء والتأثير عليه وتشتيت ذهنه، قبل أن يتدخل زميل صلاح الأوروغوياني للدفاع عن النجم المصري.

Darwin Nunez, the first player to protect Mo Salah and willing to do all the physical battles. pic.twitter.com/bONzR3UQRE