كلب يثير سخرية وضحك جمهور الغولف على غاريث بيل (فيديو)

تسبب كلب في ضحك الجماهير على لاعب ريال مدريد المعتزل الويلزي غاريث بيل خلال مشاركته في بطولة ألفريد دانيل للغولف المقامة في جنوب إفريقيا.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "سكاي سبورت غولف" على منصة "إكس" كلباً يلاحق كرة الغولف التي ضربها غاريث بيل خلال البطولة بالقرب من الحفرة، فالتقطها بفمه وأعادها من حيث انطلقت، مفسداً عليه الفوز بإحدى الرميات، الأمر الذي أثار سخرية وضحك الجمهور المتابع للبطولة.

Gareth Bale's golf ball was stolen on the green by a DOG during the Alfred Dunhill Links Championship 🤣🐕 pic.twitter.com/XFwYFwfHwz