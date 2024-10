هالاند "الجوهرة العملاقة" الأغلى في العالم.. صفقة برشلونة المنتظرة! (فيديو)

صعد النرويجي إيرلينغ هالاند إلى قمة ترتيب اللاعبين الأغلى في العالم منفرداً برقم قياسي لم يصل إليه سابقاً سوى النجم الفرنسي كيليان مبابي عام 2018 عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان.

وارتفعت قيمة هالاند في آخر تصنيف لأغلى لاعبي العالم بحسب "ترانسفير ماركت" -الموقع المتخصص بالقيم السوقية للاعبين- إلى 200 مليون يورو (221.5 مليون دولار).

ويتقدم هالاند على ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم: الفرنسي مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام الذين يتشاركون في الترتيب الثاني بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو، يليهم لاعب السيتي الإنجليزي فيل فودين بـ 150 مليون يورو ثم لاعب أرسنال الإنجليزي باكايوكو ساكا بـ 140 مليون يورو.

ويحظى هالاند باهتمام نادي برشلونة الإسباني الساعي لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية فإن النجم النرويجي أصبح على رأس أولويات رئيس النادي خوان لابورتا وفي حال عدم نجاح الصفقة سيتجه البارسا إلى النيجيري أوسمين مهاجم نابولي أو الساحر البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي.

وأوضحت الصحيفة: "إن لابورتا، يعلم أنه لن يستطيع التعاقد مع هالاند حالياً، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به ناديه، لذلك فإنه وضع هالاند هدفا رئيسيا على المدى المتوسط".

وتالياً أجمل أهداف هالاند في الموسم الماضي 2023-2024:

🔟 of the best @ErlingHaaland goals! 🥇🩵 pic.twitter.com/ynrInSBiIZ