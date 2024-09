أغرب طريقة اعتراض على الحكم.. بطلها مورينيو وبفكرة جنونية! (فيديو)

اعترض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الحكم بفكر جنونية أوصل فيها رسالته دون أن يتعرض للطرد في المباراة التي جمعت فريقه فنربخشه مع أنطاليا سبور في الدوري التركي لكرة القدم والتي انتهت لمصلحته 2-0.

وظهر مورينيو مكبوتاً ولا يريد الإفصاح عما بداخله لفظاً أو بحركة جسدية تعبر عن غضبه تجاه قرارات الحكم الذي ألغى لفريقه هدفين بداعي التسلل، فنهض من موقفه وعرض لقطة الهدف الملغي عبر جهاز الحاسوب الخاص به ووضعه أمام الكاميرا المنصوبة داخل الملعب لينقل صحة موقف لاعبه بعيداً عن التسلل مثبتاً أمام الجميع صحة هدف فنربخشة!.

موقف مورينيو أثار جدلاً جماهيرياً ولم يتمكن الحكم من التعامل مع الحالة الغريبة فلم يطرده وإنما اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وعلّق مورينيو على تصرفه بعد المباراة، قائلاً: "لا يوجد تسلل، الظهير الأيسر كان في موقف لم يكن فيه دجيكو متسللا، ومن وجهة نظرنا مع الكاميرا الفنية، كان ذلك واضحا بالنسبة لنا.. نعم اعترضت بطريقتي لأن هذا حقنا في تسجيل هدف على الرغم من فوزنا بهدفين".

Jose Mourinho was unhappy with an offside call, so he got a laptop and put it in front of a TV camera so the broadcast could show it.



This man must never retire.



pic.twitter.com/R3L4iqGBxv