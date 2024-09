ميسي يتحول إلى لاعب شرس.. سجل هدفاً وشتم الحكم! (فيديو)

شهدت شخصية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تطوراً ملحوظاً منذ فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، إذ تحول ذلك اللاعب المسالم في بداية مسيرته إلى لاعب شرس يوجه الرسائل القاسية لخصومه ويهاجم الحكام وينخرط في مناوشات اللاعبين.

البداية كانت في مباراة الأرجنتين وهولندا بمونديال قطر حين افتعل ميسي أزمة مع مدرب "الطواحين" لويس فان غال، والثانية دخوله بمشاغبات مع لاعبي البرازيل وكولومبيا وتشيلي في مشاهد عدة بالاستحقاقات الدولية في كوبا أميركا الأخيرة وتصفيات كأس العالم 2026، والمشهد الأخير كان دخيلاً على "البرغوث" فجر السبت خلال مباراة فريقه انتر ميامي مع شارلوت في الدوري الأميركي لكرة القدم.

