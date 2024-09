أول حالة تخاذل رياضي مثبتة بالكاميرات.. ومدرب يعلّق: أنتم عار على العالم"! (فيديو)

فضحت الكاميرات حارس مرمى المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بعدما ترك الكرة تدخل مرماه حتى يخسر "الديوك" أمام المنتخب الإيراني 1-4 لكي يحصلوا على المركز الثاني في المجموعة ويتجنبوا مواجهة منتخب المغرب "القوي" في الدور ثمن النهائي.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً بعد التخاذل الواضح من قبل الحارس الفرنسي وزملائه اللاعبين الذين فضلوا مقابلة تايلاند بدلاً من المغرب، الأمر الذي دفع مدرب تايلاند ميغيل رودريغو لشن هجوم عنيف على المنتخبين الفرنسي والإيراني، وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بغض النظر عما سيحدث يوم 27 (موعد مباراة تايلاند مع فرنسا) وباعترافنا بأننا الأضعف، أقول: فرنسا، نرحب بكم بأذرع مفتوحة. إيران وفرنسا، مدربين ولاعبين، شوهوا سمعة رياضتي. أنتم عار على العالم"!.

المفارقة، أن حالات تلاعب كثيرة تمر على الملاعب والصالات دون أن تتمكن اللجان والاتحادات إثباتها ولكن في واقعة المنتخب الفرنسي قد تبدو صورة التخاذل واضحة!.

🇫🇷 France GK trying REALLY hard to save that shot 😅😭#FutsalWC pic.twitter.com/kU2tCzbA77