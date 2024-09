"عضة سواريز" جديدة في الملاعب.. هذه المرة من الرقبة! (فيديو)

شهدت ملاعب كرة القدم عضة جديدة على شاكلة تلك التي اشتهر بها اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز حين قضم أذن الإيطالي جورجيو كيلييني خلال نهائيات كأس العالم 2014.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشجار بين لاعب فريق بلاكبيرن روفرز أوين بيك، ابن شقيق الأسطورة السابق لنادي ليفربول إيان راش، وخصمه لاعب بريستون، المونتينيغري ميلوتين أوسماييتش.

بدأت القصة عندما تشاجر ركل أوين بيك لاعب بريستون نورث إيند دوان هولمز، بعدما أطلق الحكم صافرته لاحتساب خطأ ما أثار غضب أوسماييتش الذي أمسكه من قميصه وعضه خلف رقبته أمام مرأى ومسمع من الجميع.

Owen Beck has gotten a Red card after he was bitten in the back of the neck, yes you heard it right. And the player who bit him hit a yellow 😐 pic.twitter.com/BRTAelj7ey