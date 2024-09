محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الملاعب الإنجليزية (فيديو)

حصد النجم المصري محمد صلاح جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما حصل الهدف الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة على لقب الأجمل خلال شهر أغسطس الماضي.

وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة ليفربول ومانشستريونايتد إذ سجل هدفاً وصنع اثنين ليقود فريقه إلى تسجيل انتصار مدوٍ 3-0.

وأحرز محمد صلاح ثلاثة أهداف في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، يحتل بها المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين متأخر بفارق أربعة أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند عملاق مانشستر سيتي.

Our @EASPORTSFC Goal of the Month... Mo Salah's strike at Old Trafford 🙌⚽ pic.twitter.com/KmGjCujkIm