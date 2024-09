ابن الأسطورة إبراهيموفيتش يسجل هدفاً عالمياً (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الواعد ماكسيميليان نجل أسطورة كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أحرز خلاله هدفاً عالمياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم للشباب.

ولاقى الهدف إعجاب الجماهير التي بدأت تربط بين ماكسيميليان ووالده الهداف الكبير الذي صال وجال في الملاعب العالمية مع أياكس وانتر وباريس سان جيرمان وميلان.

جاء الهدف بقدم ماكسيميليان اليسرى على طريقة والده ليساعد فريقه بريميفيرا ميلان في الفوز بنتيجة 4-1.

🇸🇪Maximilian Ibrahimović (17, 2006)



Goal for Milan U19 this weekend 💥



Zlatan’s son making an instant impact ✨ pic.twitter.com/6OPgVHT9FJ