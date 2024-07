شاهد أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم (فيديو)

شهد الدوري البرازيلي واحدة من أغرب المواقف وركلات الجزاء المحتسبة في تاريخ كرة القدم وذلك في المواجهة التي جمعت فلامينغو وضيفه كريسيوما لحساب الأسبوع الـ18، وذلك قبل لحظات من نهاية المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، هجمة لنادي فلامينغو ووصلت الكرة إلى المهاجم سيبولينيو داخل منطقة الجزاء، وعندما حاول اللاعب التسديد في المرمى تدخل أحد مدافعي كريسيوما وقام بركل كرة ثانية تم إلقاؤها في الملعب لترتطم بكرة مهاجم فلامينغو وتذهب الكرتان في تجاهين مختلفين.

وفي رد فعل غريب وسريع قام حكم اللقاء بمنح فلامينغو ضربة جزاء وسط اعتراض لاعبي نادي كريسيوما على القرار، وتكفل غابرييل باربوسا بترجمة ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 89 ليمنح فلامينغو الفوز بنتيجة 2-1.

In the Brazilian Série A, a Criciúma defender kicked a second ball onto the ball in play as Flamengo were about to shoot 😳



A late penalty was awarded and Flamengo won the match 2-1



(via @geglobo)pic.twitter.com/2wWk2cxP0M