ليلة سقوط وبكاء الأسطورة ليونيل ميسي (صور وفيديو)

شهدت المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا والتي انتهت بفوز الأرجنتين باللقب الثاني على التوالي ورقم 16 التاريخي موقف لن ينساه جمهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما تعرض اللاعب للإصابة والسقوط ومغادرة الملعب في موقف صعب وإصابة قوية في الكاحل.

الإصابة ليست هي الأزمة الحقيقية للنجم الأرجنتيني في هذه الليلة وما أزعج الجمهور هو حالة البكاء التي دخل فيها اللاعب وهو على دكة البدلاء ولا يعلم جمهوره إذا كان البكاء بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أم بسبب خروجه من المباراة ومنتخب بلاده كان لازال متعادل سلبيا وكان يخشى الخسارة في المباراة.

وخرج ليونيل ميسي وهو يبكي مصابا في الدقيقة 66 من المباراة النهائية لمسابقة كوبا أميركا في كرة القدم بين منتخب بلاده الأرجنتين وكولومبيا على ملعب "هارد روك" في ميامي والنتيجة 0-0.

وسقط ميسي على أرضية الملعب بعدما فقد توازنه خلال محاولته استعادة كرة في منتصف الملعب في الدقيقة 64، فمسك بفخذه الأيمن وطلب تدخل الجهاز الطبي الذي حاول إسعافه دون جدوى فتم استبداله بجناح فيورنتينا الايطالي نيكولاس غونساليس.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وبطل العالم في عام 2022، وهو يعرج بعد دقيقتين وسط هتاف الجماهير.

وبمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء، لم يستطع احتواء دموعه، كما وضع ثلجا على كاحل قدمه اليمنى.

ولم يستبعد النجم الأرجنتيني الذي خاض 187 مباراة دولية، قبل البطولة الاستمرار مع المنتخب الوطني حتى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، حيث يلعب لنادي إنتر ميامي، والمكسيك وكندا.

It ended in tears of happiness for Argentina last night, but after 65 minutes, this was the scene.



Lionel #Messi off, injured and inconsolable after a gruesome ankle injury. #CopaAmerica pic.twitter.com/OzvUw74IFy