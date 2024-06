بطل العالم للملاكمة في السعودية يتنازل عن لقبه.. قدمه هدية لمنافسيه (فيديو)

أعلن الأوكراني أولكسندر أوسيك، تخليه عن حزام الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد 5 أسابيع من حصوله على اللقب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم تعليق الدفاع الإلزامي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لأوسيك ضد متحديه الكرواتي فيليب هرجوفيتش، وأصبح دانييل دوبوا البطل المؤقت الجديد لوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بفوزه على هرجوفيتش في وقت سابق هذا الشهر.

وطلب أوسيك (37 عاماً)، عدم تجريده من حزام الاتحاد الدولي للملاكمة للمنافسة على لقب البطل بلا منازع، عندما يواجه فيوري في مباراة إعادة في ديسمبر، إذ ستكون ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية فقط على المحك.

وسيكون لقب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يحمله أوسيك منذ 2021، متاحاً للمنافسة عندما يواجه أنتوني جوشوا منافسه دوبوا في سبتمبر على ملعب ويمبلي.

وقال أوسيك في رسالة بالفيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أنتوني ودانييل، أعلم أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما. إنها هديتي لكما في 21 سبتمبر".

وفي الشهر الماضي، أصبح أوسيك أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ 2000 بعدما انتزع لقب مجلس الملاكمة العالمي بفوزه على تايسون فيوري بالنقاط في السعودية.

وقال أوسيك إنه ربما يعود إلى فئة وزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة أمام فيوري.

