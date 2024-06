ساوثغيت مصدوم من جمهور إنجلترا.. رشقه بأكواب بلاستيكية (فيديو)

أعرب مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن أسفه للأجواء "غير العادية" بعد رشقه بأكواب بلاستيكية وإطلاق صيحات الاستهجان على لاعبي منتخب الأسود الثلاثة عقب التعادل السلبي الباهت مع سلوفينيا الثلاثاء في كولن في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وأنهى رجال ساوثغيت منافسات الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط رغم الأداء المخيب للمرة الثالثة على التوالي (فوز صعب على صربيا 1-0 وتعادل مع الدنمارك 1-1) والذي قوبل بازدراء من جماهيره في كولن.

وبينما احتفل لاعبو وجماهير سلوفينيا بشكل صاخب في الطرف الآخر من الملعب بعد تأهلهم التاريخي إلى ثمن النهائي للمرة الأولى، قوبل ساوثغيت ولاعبوه بصيحات استهجان عندما توجهوا نحو جماهير إنجلترا.

واستُهدِف ساوثغيت بأكواب بلاستيكية التي أخطأت مدرب الأسود الثلاثة لكنها تركت انطباعًا واضحًا على نفسيته خصوصا أنها جاءت بعد أيام عدة من الانتقادات من طرف لاعبين إنكليز سابقين عقب التعادل المخيب أمام الدنمارك 1-1 في الجولة الثانية، ما يزيد من حدتها عشية ثمن النهائي.

وقال ساوثغيت، مناشدًا جماهير إنكلترا لخلق أجواء إيجابية حول المنتخب: "لم أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى رد فعل مماثل. أنا فخور جدًا باللاعبين على الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور".

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. 😒 pic.twitter.com/JeoUGLp3CL