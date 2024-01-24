امرأة تطالب بنبش قبر بيليه لإجراء اختبار الحمض النووي

تُطالب امرأة تدَّعي أنها ابنة بيليه، باستخراج جثة لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري؛ لإجراء اختبار الحمض النووي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وذكرت تقارير صحافية برازيلية أن ماريا دو سوكورو أزيفيدو (60 عاماً)، قالت إنها ابنة بيليه (الرقم الثامن من أولاده)، ويحقّ لها الحصول على جزء من الـ60% من أصوله، التي تُركت لأبنائه، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

تُوفي بيليه - واسمه الكامل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو - في ديسمبر عام 2022، لكن يُعتقد أنه اعترف في وصيته بأنه قد يكون لديه طفل ثامن، وهي ابنة لم يلتقِ بها قط.

وقد وافق أبناؤه على إجراء اختبار الحمض النووي، الذي أظهر نتيجة سلبية، لكن يُقال إن هناك اختباراً آخر قيد التنفيذ.

ووفق ما ورد، وافق بيليه على إجراء اختبار الأبوّة، لكنه تُوفي قبل أن ينجز ذلك، لهذا السبب طلب محامي ماريا استخراج جثته.

لكن المحامي، الذي يمثل أرملة الفائز بـ"كأس العالم" ثلاث مرات، قال إن الطلب "غير معقول"، و"غير محتمَل".

وفي حديثها علناً للمرة الأولى، قالت ماريا، لقناة Record TV، يوم الأحد، إن والدتها لم تخبر بيليه قط بأنها حامل.

وكانت ماريا قد طلبت، في البداية، إجراء اختبارات في عام 2019، لكن صحة بيليه ووباء "كوفيد-19" تسبّبا في عدم القيام بذلك.

المُهاجم البرازيلي بيليه يراوغ أحد المدافعين خلال مباراة ودية بين مالمو والبرازيل في عام 1960 (أ.ف.ب)

وقال إيدينيو، أحد أبناء بيليه السبعة والرجل الذي يُشرف على ميراثه، في وقت سابق: "لقد أجرينا بالفعل الاختبارات، وتأكّدنا أنها ليست أختنا".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك في المختبر، وجرى التأكد من عدم وجود أي علاقة".

وتُقدَّر ثروة بيليه بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 15 مليون دولار)، منها 30% لأرملته، و60% لأبنائه السبعة، و10% لحفيدين.