كافاني على أبواب مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المهاجم الأوروغوياني، إدينسون كافاني، يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر لمدة عامين مقابل 210 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وبعد رحيله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح كافاني من دون فريق، منذ يونيو الماضي، الأمر الذي أثر في مشواره الكروي، ودفع الجهاز الفني للمنتخب الأوروغوياني إلى استبعاده من القائمة خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022. وقالت الصحيفة: «إن كافاني، الذي سجل 200 هدف خلال سبعة أعوام قضاها في باريس سان جيرمان، بإمكانه حسم انتقاله إلى أي نادٍ آخر حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية اليوم، لأنه يعد لاعباً حراً، لكن صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد ستتم قبل إقفال باب الانتقالات».

كافاني سجّل 200 هدف، خلال سبعة أعوام قضاها مع باريس سان جيرمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news