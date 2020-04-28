الاتحاد الدولي لألعاب القوى ينشىء صندوقا لدعم الرياضيين بمبادرة من نجم مغربي

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم أنه أنشأ صندوقا ماليا بقيمة 500 ألف دولار من أجل مساعدة الرياضيين المحترفين، الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليعتمد فكرة أطلقها العداء العالمي والأولمبي السابق المغربي هشام الكروج.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له أنه يقود هذه المبادرة بالشراكة مع المؤسسة الدولية لألعاب القوى التي تم إنشاؤها في عام 1986 لدعم القضايا الخيرية المرتبطة برياضة (أم الألعاب).

وأضاف أن "مجموعة من الخبراء العاملين من عدة مناطق، برئاسة سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي، ستكلف بمسؤولية تقييم طلبات المساعدة التي تقدمها الاتحادات القارية الستة"، مشيرا إلى أنها "ستجتمع هذا الأسبوع لوضع خطة منح وتوزيع المساعدات للرياضيين وبحث طرق أخرى لتمويل صندوق الدعم".

وقال كو إن "رياضيينا المحترفين يعتمدون على أموال الجوائز التي يكسبونها كجزء من دخلهم، وندرك أن موسم مسابقاتنا، سواء على المضمار أو الطريق، يتأثر بشدة بالوباء".

وتوقفت مسابقات ألعاب القوى في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كوفيد-19، مثل الدوري الماسي، المسابقة الأهم في رياضة أم الألعاب.

وكان الكروج، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 م، صاحب فكرة إحداث هذا الصندوق والتي حظيت بدعم أمير موناكو ألبير، رئيس المؤسسة الدولية لألعاب القوى.

وعلق الكروج قائلا "هذا الوباء يسبب معاناة اقتصادية للناس من جميع أنحاء المجتمع، بما في ذلك الرياضيين"، مضيفا "أنا مسرور كون سيب (سيباستيان كو) والاتحاد الدولي لألعاب القوى ردوا بإيجابية كبيرة على اقتراحي".

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