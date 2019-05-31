«العالمي لشباب الإمارات» في لندن ينظم «إفطار القيم الإماراتية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظّم أعضاء المجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» بهدف نشر القيم النبيلة، من خلال دعوة جاليات من مختلف الثقافات والخلفيات لمشاركة وجبة الإفطار مع شباب الإمارات.

ودعا الطلبة المبتعثون في بريطانيا أصدقاءهم وزملاءهم وأساتذتهم من مختلف الجنسيات والديانات، على مائدة الإفطار بمطعم الفنر الإماراتي في لندن، حيث تبادلوا مع الشباب المبتعثين الأحاديث الودية، وتعرفوا إلى القيم الإماراتية النبيلة من حُسن ضيافة ورحابة صدر وتسامح.

وتعرف الضيوف، الذين يبلغ عددهم ٥٠ شخصاً من مختلف الجنسيات والخلفيات، على المأكولات الإماراتية الشعبية في أجواء إماراتية تراثية، وذلك بحضور القائم بالأعمال لدى المملكة المتحدة، روضة العتيبة، وأحمد العبدولي، من سفارة الدولة، وبعض أعضاء المجلس العالمي للشباب، وضيوف المبادرة، وعدد من الشباب المبتعثين.

وقال المنسق العام للمجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة، عبدالله الشيخ: «تأتي هذه المبادرة حرصاً من المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة على نشر قيم ومبادئ أبناء الإمارات في الخارج، التي بدورها تعكس مبدأ التعايش والتسامح في دولة الإمارات.

وأكد عضو المجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة، بطي بن حارب: «تربينا في دولتنا على قيم رفيعة وسامية، ونحن كأعضاء المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة من واجبنا أن ننقل هذه القيم إلى زملائنا الموجودين في المملكة المتحدة».