لياقة.. «بوش أبس»

المصدر: الإمارات اليوم

أكّد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميّزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

الهدف من هذا التمرين تقوية عضلات الصدر والأكتاف الأمامية والذراعين، ويتم القيام بالتمرين من خلال الهبوط على اليدين، بحيث يكون الجسم مستقيماً، خصوصاً أسفل الظهر، ويتم الهبوط إلى أن يلمس الصدر الأرض، ومع الهبوط يتم أخذ شهيق ومع الصعود الزفير، وبعد الصعود يتم الحفاظ على الجسم مستقيماً لإعادة التمرين من جديد. ويعتبر من التمرينات التي تحرق السعرات الحرارية، ومن الممكن رؤية نتائج هذا التمرين بعد ممارسته من أربعة إلى ستة أسابيع، ومن الممكن القيام به من ثمانية إلى 10 تكرارات ومن ثلاث إلى خمس جولات في الأسبوع.

• من الممكن رؤية نتائج هذا التمرين بعد ممارسته من 4 إلى 6 أسابيع.