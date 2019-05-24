النظام الغذائي يساعد على تحسين الصحة العقلية

بات معلوماً أن تناول الغذاء الصحي يترافق دوماً مع خسارة الوزن وتحسين الحالة البدنية، والحقيقة الأخرى أيضاً أنه يسهم في تحسين الصحة العقلية. أثبتت الدراسات أن المراهقين والشباب الذين يتبعون حمية صحية هم أقل عرضة بنسبة 50% للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، حيث تزيد احتمالية إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 80%. يرتبط النظام الغذائي بالحصين، وهو مركز رئيس في الدماغ يتعلق بالتعلم والذاكرة والصحة العقلية. وأن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً صحياً يكون عندهم حجم الحصين أكبر من أولئك الذين يتناولون أغذية غير صحية.

يشمل النظام الغذائي الصحي مجموعة كاملة من الخضراوات والبقوليات (كالعدس والحمص والفاصولياء) والأسماك والدجاج والحبوب الكاملة (كالأرز والكينوا والشوفان والخبز وغيرها) والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون لدعم صحة الدماغ.

وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً عالي المستوى يحتوي على الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك والدهون غير المشبعة (زيت الزيتون)، هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة

35%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من هذه الأطعمة. كما ظهرت على المشاركين الذين يعانون الاكتئاب علامات تحسن ملحوظة، بعد أن قاموا بتحسين نظامهم الغذائي.

وفي ما يلي يقدم خبراء «إنديا جيت» دليلاً تفصيلياً عن بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين الصحة النفسية والعقلية:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.