المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد استشاري تقويم الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان في "هيلث بوينت"، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، الدكتور خالد العامري، أن الصيام والامتناع بالتالي عن تناول السوائل قد يؤدي إلى تطور البكتيريا في الفم، التي تُعد من أهم العوامل في الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم المزعجة.

وأوضح العامري، أنه ينبغي على الصائمين اتباع نظام محدد للعناية بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان من خلال الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وجبتي الإفطار والسحور لمنع تكون البكتيريا. وربما لا يعلم الكثير من الناس أن اللسان مسؤول عن جزء كبير من رائحة الفم، لذا فإن استخدام "مكشطة اللسان" مرتين في اليوم سيساعد أيضاً في تجنب رائحة الفم المزعجة."

وأشار إلى أهمية المحافظة على رطوبة الفم ومكافحة جفافه لتجنب رائحة الفم الكريهة، قائلاً، " إلى جانب أهمية التركيز على شرب الكثير من السوائل وتجنب الأطعمة المالحة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ومدرات البول خلال ساعات الإفطار، يوجد مجموعة من التدابير الأخرى التي تمنع جفاف الفم.

وقدم العامري 4 نصائح مهمة للحفاظ على رائحة فم منعشة أثناء الصيام

1-تفريش أسنانك وتنظيفها بالخيط بعد الإفطار والسحور.

2-استخدام "مكشطة اللسان" والسواك خلال ساعات الصيام وغسل الفم بالماء أو غسول الفم.

3-استخدم مكملات أو متممات غذائية للفم (oral pro-biotic ) لتعويض البكتيريا الصحية التي قد تختفي نتيجة استخدام غسول الفم بشكل متكرر.

4-تجنب تناول البصل والثوم أو التدخين إلى جانب الأطعمة الشائعة الأخرى التي تسبب رائحة الفم المزعجة.