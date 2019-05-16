أرز بحليب الجمل

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب مطابخ العالم، لتقدّم لنا باقة مختارة من أصناف التحلية الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم»، الشيف الإماراتي مصبح الكعبي، من فندق «جميرا زعبيل سراي» في دبي، بلمسات استثنائية، وخطوات بسيطة، ليمزج بها مجموعة واسعة من النكهات التقليدية والمكونات المتنوّعة في قوالب عصرية متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب «حِلو رمضان».

لاشك أن الفن والذوق أكثر ما يميّز أطباق الحلويات العربية الشهيرة بطريقة تقديمها الراقية ونكهتها المميزة التي لا يكاد يخلو منها البيت العربي، سواء في الأعياد والمناسبات وحتى تجمعات الأهل والأحباء والجيران في رمضان، مثل الكنافة والمعمول والقطايف والأرز بالحليب، وغيرها من الحلويات العربية الأخرى. ويعتبر طبق الأرز بالحليب أحد أهم الأطباق العربية التي يمكن إعدادها، وربما أكثرها طلباً بين أفراد العائلة العربية، وذلك لأن مكوّنات هذا الطبق اللذيذ متوافرة بشكل شبه دائم في معظم البيوت، إضافة إلى بساطة إعداده وسهولة تخزينه واستهلاكه بارداً أو ساخناً.

في هذا الطبق الجديد، يبين لنا الشيف مصبح الكعبي تعدد طرق إعداد وتحضير طبق الأرز بالحليب، في الوقت الذي يطرح علينا طريقته الخاصة في إعداد هذه التحلية الرمضانية الجديدة التي عمد فيها إلى إضافة لمسة إماراتية تقليدية خالصة، وهو حليب الجمل أو كما يُسمى باللغة المحلية والعامية «حليب رجاب» المعروف بغناه بالفيتامينات والكالسيوم الذي يسهم في تقوية عظام الجسم ومحاربة هشاشتها.

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