مختبر متنقل لفحص الأغذية في مطار الكويت

دشنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت المختبر المتنقل الأول لفحص المواد الغذائية في مطار الكويت الدولي.

وقالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة، الدكتورة ريم الفليج، إن المشروع مدرج ضمن المشاريع التنموية في البلاد، التي تهدف لضمان وسلامة الغذاء، فضلاً عن تسريع الإفراجات الجمركية بما يخدم حركة التبادل التجاري.

وأشارت الفليج إلى أن «الكويت من الدول المستوردة للغذاء، ما يحتم تسريع وتيرة الإفراجات عبر وجود المختبر في منفذ المطار للإسهام في فحص الأغذية سريعة التلف، بدلاً من نقلها للمختبر الرئيس في منطقة الشويخ».

وأضافت أن «هذا المختبر المتنقل يحافظ على إجراءات السلامة الغذائية والرقابية مع إمكانية نقله إلى منافذ أخرى حسب الحاجة وبشكل سريع، بهدف تقليل الكلفة وزيادة الجودة والفاعلية»، وأوضحت أن «فكرة المختبر جاءت بعد دراسة الجدوى الفنية والمالية، ويتضمن أجهزة لفحص الأغذية بالفحوص الكيميائية للمادة الغذائية، مثل الكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية والأحياء الدقيقة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول». عن «الرأي» الكويتية