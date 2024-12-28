مستقبل معركة أوكرانيا ضد روسيا بات أكثر «غموضاً»

بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب مع روسيا، أصبح مستقبل معركة أوكرانيا ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر غموضاً من أي وقت مضى. ويبدو أن الفوز الساحق الذي حققه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي، على خلفية الوعود بإنهاء الحرب في أوروبا الشرقية في غضون 24 ساعة - حتى لو كان ذلك يعني إجبار كييف على التنازل عن أراضٍ لروسيا - يعني نهاية سياسة الغرب الطويلة الأمد المتمثلة في مساعدة أوكرانيا على هزيمة القوات الروسية بالكامل. وعادت المفاوضات مع روسيا - بعد سنوات من الصمت - إلى جدول الأعمال، وهذا من شأنه أن يسبب ضغوطاً كبيرة في البرلمان الأوكراني، كما تقول زعيمة المعارضة الأوكرانية كيرا روديك.

ويأمل آخرون في كييف بحذر، أن يدرك ترامب بسرعة أن بوتين لن يقتنع بوقف الحرب، وأن الرئيس الأميركي القادم سيستجيب بعد ذلك لزيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا بشكل كبير، بما يتجاوز ما كانت إدارة الرئيس جو بايدن على استعداد لقبوله.

وناقش مسؤولون أميركيون وبريطانيون سابقون مع صحيفة «الإندبندنت» كيف يمكن أن تسير المفاوضات، ولكن في غضون ذلك، لايزال الحل العظيم الذي اقترحه ترامب «لإنهاء القتال» لغزاً للجميع، ربما حتى بالنسبة للرئيس المنتخب نفسه.

وفي حين ينتظر العالم ليرى ما سيحدث، تواجه أوكرانيا بالفعل مجموعة من المشكلات. فقد اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن جيش البلاد يفتقر حالياً إلى القوة لاستعادة نحو 20% من أراضي أوكرانيا التي تحتلها روسيا في الجنوب والشرق.

ويمكن إلقاء اللوم في بعض ذلك، على النهج المتردد للولايات المتحدة وأوروبا في دعم أوكرانيا، وهو النهج الذي شهد الكثير من الخطابة، لكن تم قياسه برغبة في تجنّب دفع روسيا إلى تصعيد الحرب. واستخدام الصواريخ التي يوفرها الغرب في عمق روسيا هو أحد القرارات الكبرى التي جاءت في الأشهر الأخيرة، لكن زيلينسكي دعا إلى تقديم مزيد من الأسلحة والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، ووصولها بسرعة.

وتواجه المؤسسة العسكرية الأوكرانية أيضاً مشكلاتها الخاصة التي تتمحور حول الصعوبات المتعلقة بالتجنيد والاحتفاظ بالأفراد والتناوب، والاتصال بين جنرالاتها والجيش المقاتل. وببساطة، تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الجنود، وتدريب أفضل للقوات الجديدة، وتوقعات أكثر واقعية لقدراتها من كبار القادة العسكريين في كييف.

وتشير المصادر إلى أن كييف تحتاج إلى تجنيد 160 ألف جندي لتجهيز المستوى الحالي من الألوية بمعدل توظيف يبلغ 85%، وفقاً لإميل كاستيهلمي الذي يتابع الحرب في أوكرانيا لصالح مجموعة «بلاك بيرد»، وهي مجموعة مراقبة للحرب. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تحاول إقناع زيلينسكي بخفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاماً لمعالجة هذه القضية، وهي الخطوة التي يقاومها الرئيس الأوكراني على أمل الحفاظ على أجيال البلاد المستقبلية، لكن كاستيهلمي يقول إن «الوضع أكثر تعقيداً».

والظروف على الجبهة صعبة، حيث يقاتل العديد من الجنود لسنوات دون تناوب وبأسلحة محدودة، في مواجهة تقدم بطيء لكنه ثابت للقوات الروسية، خصوصاً في شرق أوكرانيا. وهذا يعد عامل «تثبيط» كبيراً للتسجيل. ويضيف أن حالات الفرار من الخطوط الأمامية ومراكز التدريب تشكل قضية كبيرة، وكذلك حقيقة أن نحو 20% من 4.3 ملايين لاجئ أوكراني في أوروبا من الذكور.

والمجندون العسكريون غير محبوبين على الإطلاق، فقد أظهرت مقاطع فيديو في أكتوبر رجالاً يصرخون بينما كان الضباط يسحبونهم بعيداً بعد أن داهموا المطاعم والحانات بحثاً عن أولئك الذين لم يسجلوا. وقال كاستيهلمي، إن «هناك العديد من الطرق التي يحاول الناس بها تجنب الذهاب إلى الجبهة». وأضاف: «إذا لم يكن النظام يعمل، فلن يكون هناك أي أهمية، إذا خفضوا سن التجنيد».

وأثار قائد عسكري آخر في أوكرانيا، فاليري زالوجني، هذه المشكلة علناً لأول مرة في ديسمبر العام الماضي، ثم تمت تنحيته من منصبه في ظروف مريبة. ومع ذلك لاتزال مشكلة التجنيد قائمة.

وكان التقدم الروسي التدريجي في دونيتسك جزئياً، نتيجة لهذه القضية المتعلقة بالقوى العاملة. فقد يقاس التقدّم بمئات الأميال المربعة في بلد يضم مئات الآلاف من الأميال المربعة، لكنه مثير للقلق على الرغم من ذلك. ومنذ الاستيلاء على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في دونيتسك في فبراير بعد أشهر من القتال العنيف، استولت القوات الروسية على أكثر من 400 ميل مربع، وتقدمت حتى 30 ميلاً نحو مدينة بوكروفسك التالية، وهي موقع دفاعي رئيس يحمي بقية المنطقة. وتوجد القوات الروسية الآن على بعد أميال قليلة من مشارف المدينة. عن «الإندبندنت»

. الظروف على الجبهة صعبة، حيث يقاتل العديد من الجنود لسنوات دون تناوب وبأسلحة محدودة.