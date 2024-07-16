الصناعة الكهربائية الجزائرية تحقق الاكتفاء الذاتي وجاهزة للتصدير

أكد رئيس تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، بشير جيلاني كوبيبي، بمستغانم، أن الصناعة الكهربائية الجزائرية حققت الاكتفاء الذاتي مع وجود قدرات وفرص كبيرة في مجال التصدير. وأوضح كوبيبي في تصريح على هامش زيارة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجمع الصناعي «جي إس بي إلكتريك» بمستغانم، أن «الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الكهربائية، سواء على مستوى الصناعة أو التقنيات، ولديها نسيج عمومي وخاص ينتج حالياً المحولات والتوربينات، فضلاً عن الخبرة في التركيب والتسيير والتوزيع والصيانة والدراسات».

وبعد أن أكد أن الإمكانات الموجودة في الجزائر تعد الأضخم والأهم في القارة الإفريقية، قال إنه «يوجد إنتاج إضافي من الأدوات الكهربائية، بالإمكان تصديره إلى إفريقيا، ويمكن أن تصل قيمته (كتجهيزات وتقنيات ودراسات) إلى 10 مليارات دولار سنوياً». وبخصوص النسيج الصناعي الناشط في مجال الصناعات الكهربائية، ذكر أن «عدد الصناعيين في نمو متزايد، لاسيما بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، وما جاء به من تدابير تسهم في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر».