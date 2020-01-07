5 صديقات يصبحن أمهات بعد معاناة دامت سنوات

المصدر: عن «ذا ميرور»

كافحت خمس صديقات من أجل الحمل لسنوات، وجميعهن أصبحن حوامل في الصيف نفسه. وعبّرت الصديقات الأميركيات، ميكي بيرج، وأمي توماس، وكريستين ماتي، وكريستين هيلر، وسيليست سازالي، عن سعادتهن بتحقيق أحلامهن، وأن يصبحن أمهات.

كانت الصديقات يلتقين كل أسبوع خلال فترة الحمل، ليشاركن صور ولادة أطفالهن الخمسة، والآن يردن مساعدة النساء الأخريات اللاتي يكافحن من أجل الحمل. وقالت توماس (36 عاماً): «أردنا أن نكون مع بعضنا بعضاً، وكنا نرغب في أن نرى صوراً لبطوننا وهي منتفخة»التقت توماس، التي أصبحت أماً لبينيلوب في مايو 2017، صديقاتها في عيادة للخصوبة، تديرها رابطة طب الإنجاب في نيو جيرسي.

في حين كانت أستاذة الموسيقى، سازالي، البالغة من العمر 37 عاماً، في مارتينزفيل بولاية نيوجيرسي، تحاول إنجاب طفل مع زوجها جون (39 عاماً) لمدة ثلاث سنوات، عندما دخلت مجموعة الصديقات الخمس