كشف البصمة للحاصلين على شهادة أثناء العمل في الكويت

المصدر: القبس الكويتية

في إطار التحرُّكات لمحاصرة مزوِّري الشهادات الدراسية، والحفاظ على المال العام، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار تعميماً، يتعلّق بتزويد الديوان بكل المعلومات والتفاصيل المتعلّقة بحصول الموظف على مؤهل دراسي أعلى أثناء فترة عمله في الجهة الحكومية من دون منحه إجازة أو تفرّغاً دراسياً، قبل الموافقة على تغيير المسمى الوظيفي.

وبيّن الجسار في قراره، الذي حصلت «القبس» على نسخة منه، ضرورة مخاطبة الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف، قبل إصدار أي تعديل على المسمى الوظيفي له، لافتاً إلى أهمية معرفة الديوان بكيفية حصول الموظف على المؤهل الدراسي الأعلى، سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أثناء مدة خدمته من دون الحصول على بعثة دراسية.

وطالب القرار بإرفاق كشف حضور الموظف وانصرافه طبقاً لنظام البصمة في النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية طوال مدة دراسته، فضلاً عن كشف الرواتب والمكافآت المنصرفة للموظف طبقاً للنظام المتكامل لديوان الخدمة طوال مدة دراسته.

• القرار طالب بإرفاق كشف حضور الموظف وانصرافه طبقاً لنظام البصمة في النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية.