بايدن يسخر من المرشح الجمهوري ديسانتيس.. وترامب يشمت فيه

سخر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، بعد أن حالت الصعوبات الفنية على «تويتر» دون الإعلان عن حملته الرئاسية. وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يخوض ديسانتيس الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، وخطط لدخول السباق رسمياً خلال محادثة على تطبيق «تويتر سبيسس» مساء الأربعاء. إلا أن هذا الحدث الذي تم بثه على الهواء مباشرة تعثر مرات عدة خلال الدقائق الـ20 الأولى من المحادثة بسبب أعطال فنية، وفشل ديسانتيس في التواصل مع مضيفيه المشاركين، الرئيس التنفيذي لشركة «

تويتر»، إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة كرافت فيتشرس، ديفيد ساكس.

وسارع بايدن بعد وقت قصير من بدء الحدث إلى السخرية من ديسانتيس مرسلاً له رابطاً، ساخراً منه ومشيراً إليه أن «هذا الرابط يعمل».

وكان من المفترض أن يبدأ البث المباشر لتطبيق «تويتر سبيسس» في الساعة 6 مساءً، ولكن بحلول الساعة 6:15 مساءً، تم إزالة الحدث من السيرفر بعد دقائق قليلة من الأخطاء الفنية والصفير الذي يصم الآذان. وفي الساعة 6:20 مساءً، أعاد ماسك تشغيل التطبيق وتمكن ديسانتيس من الإعلان رسمياً عن حملته الانتخابية.

لعل أكبر الشامتين من تعثر إعلان حملة ديسانتيس هو الرئيس السابق دونالد ترامب. الذي أطلق تغريدة على منصته «تروث سوشيال ميديا» ساخراً فيها مما حدث «واو، إطلاق حملة ديسانتيس على (تويتر) أصبحت أكبر كارثة!»، مضيفاً «حملته كلها ستكون كارثة!».

وحاول ترامب سرقة الأضواء من حملة ديسانتيس 2024 من خلال إطلاق الإهانات حول حاكم فلوريدا على منصته تروث سوشيال. وبدأ الرئيس السابق، صباح الأربعاء، يومه بشن سلسلة من الهجمات على الرجل المتوقع أن يكون أكبر منافس له على ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي 2024.

خلال فترة ولايته في البيت الأبيض في عام 2018، أيد ترامب بقوة تنصيب ديسانتيس حاكماً على فلوريدا، وألقى بثقله خلف عضو الكونغرس السابق وظهر معه في التجمعات، ولعب دوراً مهماً في هزيمة المرشح الديمقراطي ذي الفرصة الضيقة، المنافس وعمدة تالاهاسي، أندرو جيلوم.

لكن منذ ذلك الحين، مرّ كثير من الماء تحت الجسر وأصبح الرجلان الآن على نحو متزايد على طرفي نقيض. وظل ترامب بشكل مستمر يكيل الإهانات والألقاب الساخرة على ديسانتيس في جميع أنحاء الولاية، إلا أن ديسانتيس التزم جانب الحكمة ولم يعلق على أي من عباراته المهينة.